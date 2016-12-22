С 1 января за взносами будет следить ФНС.

Правила работы сильно поменяются, но переживать не стоит. У нас есть свой человек в налоговой службе — Светлана Павленко, главный специалист по страховым взносам. Только 23 декабря, в 10:00 по московскому времени, она расскажет: как считать новые взносы, куда их платить и какую отчетность сдавать. А еще она согласилась ответить на Ваши вопросы.

Прочитайте про пять ключевых изменений сегодня, а завтра приходите в эту же статью со своими вопросами. Мы забронировали Вам персональное место. Надо просто зарегистрироваться.