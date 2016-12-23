Страховые взносы с 2017 года контролирует ФНС. Поэтому заявление на возврат и зачет взносов нужно будет подавать налоговикам.

В ближайшее время ФНС доработает формы заявлений из приказа от 3 марта 2015 г. № ММВ-7-8/90, чтобы их можно было использовать для зачета и возврата не только налогов, но и взносов. Новые бланки уже почти готовы. Об этом сообщила Светлана Павленко - главный специалист по страховым взносам ФНС. Она рассказала об изменениях по взносам в 2017 году и ответила на вопросы в статье электронного журнала «Главбух» «Как платить новые взносы с 1 января — пять главных изменений».