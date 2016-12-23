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Как компании будут возвращать страховые взносы с 2017 года

23 декабря 334 просмотра

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Страховые взносы с 2017 года контролирует ФНС. Поэтому заявление на возврат и зачет взносов нужно будет подавать налоговикам.

В ближайшее время ФНС доработает формы заявлений из приказа от 3 марта 2015 г. № ММВ-7-8/90, чтобы их можно было использовать для зачета и возврата не только налогов, но и взносов. Новые бланки уже почти готовы. Об этом сообщила Светлана Павленко - главный специалист по страховым взносам ФНС. Она рассказала об изменениях по взносам в 2017 году и ответила на  вопросы   в статье электронного журнала «Главбух» «Как платить новые взносы с 1 января — пять главных изменений».



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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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