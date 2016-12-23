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Что отражать в платежках с 2017 года

23 декабря 379 просмотров

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ФНС объяснила, как заполнять платежку при уплате налога за налогоплательщиков – компаний, предпринимателей, физлиц.

С 2017 года в Налоговом кодексе начнет действовать норма, которая позволяет иным лицам заплатить налоги за организацию, ИП или физлица. Тогда в платежке следует указать следующую информацию в графе:

  • «ИНН» плательщика – значение ИНН плательщика, за которого погашают налог;
  • «КПП» плательщика – значение КПП плательщика, за которого перечисляют налог;
  • «Плательщик» – информацию о плательщике, который осуществляет платеж;
  • «Назначение платежа» – ИНН и КПП плательщика, за которого платят, и того, кто платит;
  • «Статус плательщика» – статус того лица, чья обязанность исполняется. Это 01 для компаний и 09 – для ИП.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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