Что отражать в платежках с 2017 года

ФНС объяснила, как заполнять платежку при уплате налога за налогоплательщиков – компаний, предпринимателей, физлиц.

С 2017 года в Налоговом кодексе начнет действовать норма, которая позволяет иным лицам заплатить налоги за организацию, ИП или физлица. Тогда в платежке следует указать следующую информацию в графе:

«ИНН» плательщика – значение ИНН плательщика, за которого погашают налог;

«КПП» плательщика – значение КПП плательщика, за которого перечисляют налог;

«Плательщик» – информацию о плательщике, который осуществляет платеж;

«Назначение платежа» – ИНН и КПП плательщика, за которого платят, и того, кто платит;

«Статус плательщика» – статус того лица, чья обязанность исполняется. Это 01 для компаний и 09 – для ИП.

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