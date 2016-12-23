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Компании на УСН будут платить больше взносов

23 декабря 6608 просмотров

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В 2016 году компании на упрощенке со льготными видами деятельности могут применять пониженные тарифы по взносам. Но только если доля доходов от льготной деятельности составляет минимум 70 процентов в общих доходах компании (ч. 1.4 ст. 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ).

В 2017 году применять пониженные тарифы по взносам, как и прежде, вправе компании на упрощенке со льготными видами деятельности. Доля доходов от льготной деятельности по-прежнему не должна быть меньше 70 процентов в общих доходах компании. Но кроме этого теперь нужно, чтобы общая сумма доходов компании за год укладывалась в специальный лимит — 79 000 000 руб. (подп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ). Если это ограничение превысить, придется пересчитать и доплатить страховые взносы по общему тарифу 30 процентов с начала года.

Об этом сообщила Светлана Павленко - главный специалист по страховым взносам ФНС. Она рассказала об изменениях по взносам в 2017 году и ответила на  вопросы  в статье электронного журнала «Главбух» «Как платить новые взносы с 1 января — пять главных изменений».



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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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