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Когда банк не откроет счет ИП

23 декабря 388 просмотров

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Банк не откроет ИП новый счет, если налоговики заблокировали счет, который бизнесмен использовал в предпринимательской деятельности. Так пояснили финансисты.

Банк не вправе открывать счет взамен заблокированного – пункты 11 и 12 статьи 76 Налогового кодекса РФ. Исключений в отношении счетов, которые открывают индивидуальному предпринимателю, нет. Поэтому если налоговики приостановили операции на счете ИП, банк не откроет ему новый счет, даже для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью (письмо Минфина России от 28 ноября 2016 г. № 03-02-07/1/70199).

Выбирать банк, в котором открываете счет, надо осторожно. В этом году ЦБ отозвал лицензии у многих банков. Подробнее – в статье «Полный список банков, лишенных лицензии в 2016 году».

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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