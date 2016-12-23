Когда банк не откроет счет ИП

Банк не откроет ИП новый счет, если налоговики заблокировали счет, который бизнесмен использовал в предпринимательской деятельности. Так пояснили финансисты.

Банк не вправе открывать счет взамен заблокированного – пункты 11 и 12 статьи 76 Налогового кодекса РФ. Исключений в отношении счетов, которые открывают индивидуальному предпринимателю, нет. Поэтому если налоговики приостановили операции на счете ИП, банк не откроет ему новый счет, даже для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью (письмо Минфина России от 28 ноября 2016 г. № 03-02-07/1/70199).

Выбирать банк, в котором открываете счет, надо осторожно. В этом году ЦБ отозвал лицензии у многих банков. Подробнее – в статье «Полный список банков, лишенных лицензии в 2016 году».