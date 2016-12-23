Изменения в бухгалтерском и налоговом учете в 2017 году

С 2017 года вступят в силу изменения в страховых взносах, пособиях, налогах, кадровой работе и отчетности. В этой статье – короткие объяснения по каждому новому правилу.

Больше всего изменений связано со взносами. В кодексе появилась новая глава 34 «Страховые взносы». Платить взносы и отчитываться по ним компании будут в налоговую, из-за этого больше не получится зачесть взносы между собой.

Есть поправки и по налогу на прибыль. Распределять налог с 2017 года нужно по новым ставкам, вырос лимит резерва по сомнительным долгам, признавать убытки теперь можно дольше, а срок полезного использования нужно считать по новой классификации.