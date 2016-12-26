ФСС будет штрафовать за отказ представить документы по пособиям

С 1 января ФСС вправе оштрафовать директора или главбуха компании, которая не представит документы или информацию о пособиях.
Фонд выпишет штраф, если не получит документы и сведения по:
- больничным пособиям;
- четырем дополнительным дням по уходу за детьми-инвалидами;
- социальному пособию на погребение;
- стоимости услуг на погребение по гарантированному перечню. Штраф составит от 300 до 500 руб. (ч. 4 ст. 15.33 КоАП РФ).
Сейчас штрафа за опоздание с документами или за отказ их предоставить нет. Компаниям, которые приносят не все документы, ФСС отказывает в возмещении расходов.
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