ФСС будет штрафовать за отказ представить документы по пособиям

С 1 января ФСС вправе оштрафовать директора или главбуха компании, которая не представит документы или информацию о пособиях.

Фонд выпишет штраф, если не получит документы и сведения по:

больничным пособиям;

четырем дополнительным дням по уходу за детьми-инвалидами;

социальному пособию на погребение;

стоимости услуг на погребение по гарантированному перечню. Штраф составит от 300 до 500 руб. (ч. 4 ст. 15.33 КоАП РФ).

Сейчас штрафа за опоздание с документами или за отказ их предоставить нет. Компаниям, которые приносят не все документы, ФСС отказывает в возмещении расходов.

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