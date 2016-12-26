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ФСС будет штрафовать за отказ представить документы по пособиям

26 декабря 877 просмотров

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С 1 января ФСС вправе оштрафовать директора или главбуха компании, которая не представит документы или информацию о пособиях.

Фонд выпишет штраф, если не получит документы и сведения по: 

  • больничным пособиям; 
  • четырем дополнительным дням по уходу за детьми-инвалидами; 
  • социальному пособию на погребение; 
  • стоимости услуг на погребение по гарантированному перечню. Штраф составит от 300 до 500 руб. (ч. 4 ст. 15.33 КоАП РФ).

Сейчас штрафа за опоздание с документами или за отказ их предоставить нет. Компаниям, которые приносят не все документы, ФСС отказывает в возмещении расходов.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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