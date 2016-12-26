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Страховое возмещение учитывают при расчете налога на прибыль в доходах

26 декабря 230 просмотров

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Компания получила от страховой возмещение по договору страхования автомобиля. При расчете налога на прибыль эту сумму надо включить в состав внереализационных доходов. Так пояснили финансисты.

При расчете налог на прибыль учитывают доходы и внереализационные поступления (п. 1 ст. 248 Налогового кодекса РФ). Исчерпывающий перечень доходов, которые не учитывают при определении налоговой базы по налогу на прибыль, приведен в статье 251 Налогового кодекса РФ. Суммы страхового возмещения здесь не названы. Поэтому Минфин считает, что такие доходы должны надо учитывать как внереализационные поступления (письмо от 30 ноября 2016 г. № 03-03-06/3/70930).

Все новшества по налогу на прибыль мы собрали в статье «Изменения по налогу на прибыль с 2017 года».

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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