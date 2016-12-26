Страховое возмещение учитывают при расчете налога на прибыль в доходах

Компания получила от страховой возмещение по договору страхования автомобиля. При расчете налога на прибыль эту сумму надо включить в состав внереализационных доходов. Так пояснили финансисты.

При расчете налог на прибыль учитывают доходы и внереализационные поступления (п. 1 ст. 248 Налогового кодекса РФ). Исчерпывающий перечень доходов, которые не учитывают при определении налоговой базы по налогу на прибыль, приведен в статье 251 Налогового кодекса РФ. Суммы страхового возмещения здесь не названы. Поэтому Минфин считает, что такие доходы должны надо учитывать как внереализационные поступления (письмо от 30 ноября 2016 г. № 03-03-06/3/70930).

Все новшества по налогу на прибыль мы собрали в статье «Изменения по налогу на прибыль с 2017 года».