ФНС обновила программу для заполнения 3-НДФЛ

ФНС опубликовала новую программу для заполнения 3-НДФЛ. Она поможет сдать декларацию «физикам», которые до 2 мая 2017 года должны отчитаться по доходам за 2016 год.
«Физики» самостоятельно отчитываются о доходах, с которых налоговый агент не удержал налог, а также о доходах:
– от продажи имущества или прав. Например, от продажи квартиры, которая была в собственности меньше 5 лет
(ст. 217.1 НК РФ);
– от физлиц и организаций – не налоговых агентов;
– от источников за пределами РФ.
Также физлица сами декларируют выигрыши в лотерею и подарки – недвижимость, транспортные средства, акции от физических лиц, не близких родственников.
Задекларировать доходы за 2016 год должны предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, которые занимаются частной практикой.
Декларацию для налоговых вычетов можно подать и после 2 мая 2017 года.
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