Наши сайты
Новогодние подарки!
Журнал, справочная система и сервисы
№1
Январь

В свежем «Главбухе»

Новые лимиты для упрощенки — что с чем сравнивать

Подписка
Новогодние подарки!
№1

ФНС обновила программу для заполнения 3-НДФЛ

26 декабря 599 просмотров

Новости по теме

ФНС опубликовала новую программу для заполнения 3-НДФЛ. Она поможет сдать декларацию «физикам», которые до 2 мая 2017 года должны отчитаться по доходам за 2016 год.

«Физики» самостоятельно отчитываются о доходах, с которых налоговый агент не удержал налог, а также о доходах:

– от продажи имущества или прав. Например, от продажи квартиры, которая была в собственности меньше 5 лет
(ст. 217.1 НК РФ);

– от физлиц и организаций – не налоговых агентов;

– от источников за пределами РФ.

Также физлица сами декларируют выигрыши в лотерею и подарки – недвижимость, транспортные средства, акции от физических лиц, не близких родственников.

Задекларировать доходы  за 2016 год должны предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, которые занимаются частной практикой.

Декларацию для налоговых вычетов можно подать и после 2 мая 2017 года.

Еще по теме:

Дорогой коллега, поздравляем с наступающим …

…новым «Главбухом»! У нас для Вас сюрприз!

Скорее выбрать подарок >>


На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.



Статьи по теме

Вопросы и ответы по теме

из Журнала по теме



Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Опросы

В вашей компании директор получает зарплату?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.