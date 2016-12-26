ФНС обновила программу для заполнения 3-НДФЛ

ФНС опубликовала новую программу для заполнения 3-НДФЛ. Она поможет сдать декларацию «физикам», которые до 2 мая 2017 года должны отчитаться по доходам за 2016 год.

«Физики» самостоятельно отчитываются о доходах, с которых налоговый агент не удержал налог, а также о доходах:

– от продажи имущества или прав. Например, от продажи квартиры, которая была в собственности меньше 5 лет

(ст. 217.1 НК РФ);

– от физлиц и организаций – не налоговых агентов;

– от источников за пределами РФ.

Также физлица сами декларируют выигрыши в лотерею и подарки – недвижимость, транспортные средства, акции от физических лиц, не близких родственников.

Задекларировать доходы за 2016 год должны предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, которые занимаются частной практикой.

Декларацию для налоговых вычетов можно подать и после 2 мая 2017 года.

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