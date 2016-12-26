Кто и почему стал «Главбухом года»

2012 году журнал «Главбух» учредил премию «Главбух года». В 2016 году мы создали рейтинг «Топ-1000 лучших бухгалтеров России» — определив не одного, а целую тысячу лучших.

10 месяцев 13 352 бухгалтера соревновались за право оказаться в престижной тысяче.

Нешуточная борьба развернулась за первое место, ведь победитель получает всё — звание Главбуха года, золотую статуэтку «Фея Главбух» и 500 000 рублей. Новым Главбухом года стала Людмила Карпачева. Как награждали победителей смотрите на сайте премии.

В феврале вы тоже можете побороться за главный приз 2017 года. Смотрите вручение премии, скоро мы расскажем подробно о том, как стать лучшим.