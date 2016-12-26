Как оплачивать предновогодние дни

Компания сама решает, как оформить и оплатить работникам неофициальный выходной. Так ответил Минтруд на запрос журнала «Главбух» (письмо Минтруда России от 2 ноября 2016 г. № 14-1/В-1094). И предложил два варианта на выбор.

Чиновники дали разъяснения для ситуации, когда работодатель объявляет 1 сентября выходным днем для работников с детьми-первоклашками. Но выводы министерства подойдут и для других подобных ситуаций. Например, на случай корпоративных мероприятий.

Допустим, директор разрешил всем сотрудникам уйти на новогодние каникулы не с 31, а с 30 декабря. Этот день решили оплатить.

Первый вариант — выплатить сотрудникам за декабрь весь оклад. Норма рабочего времени — 40 часов в неделю — это максимальная планка. Директор вправе уменьшить эту норму, на сколько захочет.

Второй вариант — оплатить выходной как дополнительный день отпуска, по среднему заработку. Ведь 28 календарных дней в год — это минимум. Работодатель вправе увеличить время оплачиваемого отдыха. Этот вариант сложнее — придется всем работникам посчитать отпускные за один день.

Посмотрите на примере, как оплатить 27 декабря, если компания отмечала Новый год >>