Как платить авансы по прибыли в I квартале 2017 года

С 1 января 2017 года общую сумму налога на прибыль нужно распределять между федеральным и региональным бюджетом по новым ставкам. Однако на уплату авансов в I квартале это изменение не влияет. Перечисляйте авансовые платежи в тех размерах, которые вы заявили в налоговой декларации за девять месяцев 2016 года.

Новые ставки применяйте при расчете авансового платежа по итогам I квартала. То есть когда будете определять окончательную сумму, которую вы должны перечислить в федеральный бюджет (ставка 3%) и в бюджет субъекта (ставка 17% или меньше по региональному закону) к 28 апреля 2017 года. Ежемесячные авансы по срокам 28 января, 28 февраля и 28 марта платите в тех же размерах, которые заявили в декларации по налогу на прибыль за девять месяцев 2016 года. Если по итогам I квартала возникнет переплата в региональный бюджет, ее можно будет зачесть в счет платежей 2017 года. Если же возникнет недоимка в федеральный бюджет, погасите ее при уплате аванса по сроку 28 апреля.

Оснований для того, чтобы пересчитывать ежемесячные авансовые платежи в течение I квартала, нет (письмо Минфина России от 26 марта 2009 № 03-03-06/2/63).

Напомним, организация обязана перечислять ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале, если одновременно выполняются два условия:

она не подала заявление о переходе на перечисление ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли;

ее доходы за четыре предыдущих квартала превышают в среднем 15 000 000 руб. в квартал.

Подробнее и с примерами, как перечислять налог на прибыль ежемесячно исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале, читайте в рекомендации.