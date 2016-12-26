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C 2017 года можно учесть больше расходов по налогу на прибыль

26 декабря 738 просмотров

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С 1 января компания вправе списать расходы на экзамен по профстандарту. Затраты на независимую оценку квалификации работников добавили в перечень прочих расходов. Списать расходы можно, если есть договор на независимую оценку квалификации. И оценку квалификации проходят работники, с которыми компания заключила трудовой договор (подп. 23 п. 1, п. 3 ст. 264 НК РФ в редакции от 1 января).

Сейчас в Налоговом кодексе не  предусмотрены расходы на независимую оценку квалификации.

Что еще изменилось в налоге на прибыль с 2017 года:

ставки;

правила учета убытков;

расчет резерва по сомнительным долгам.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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