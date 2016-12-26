C 2017 года можно учесть больше расходов по налогу на прибыль

С 1 января компания вправе списать расходы на экзамен по профстандарту. Затраты на независимую оценку квалификации работников добавили в перечень прочих расходов. Списать расходы можно, если есть договор на независимую оценку квалификации. И оценку квалификации проходят работники, с которыми компания заключила трудовой договор (подп. 23 п. 1, п. 3 ст. 264 НК РФ в редакции от 1 января).
Сейчас в Налоговом кодексе не предусмотрены расходы на независимую оценку квалификации.
Что еще изменилось в налоге на прибыль с 2017 года:
– ставки;
– расчет резерва по сомнительным долгам.
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