C 2017 года можно учесть больше расходов по налогу на прибыль

С 1 января компания вправе списать расходы на экзамен по профстандарту. Затраты на независимую оценку квалификации работников добавили в перечень прочих расходов. Списать расходы можно, если есть договор на независимую оценку квалификации. И оценку квалификации проходят работники, с которыми компания заключила трудовой договор (подп. 23 п. 1, п. 3 ст. 264 НК РФ в редакции от 1 января).

Сейчас в Налоговом кодексе не предусмотрены расходы на независимую оценку квалификации.

Что еще изменилось в налоге на прибыль с 2017 года:

– ставки;

– правила учета убытков;

– расчет резерва по сомнительным долгам.