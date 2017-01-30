Минтруд изменил форму справки о заработке № 182н

Минтруд поправил форму справки о заработе № 182н. Приказ от 9 января 2017 г. № 1н опубликован 26 января и вступит в силу 6 февраля.
Правки технические. Взносы переходят под контроль ФНС с 2017 года, поэтому Минтруд поправит пункт 4 справки. Там будет написано, что база для страховых взносов за период до 31 декабря 2016 года рассчитывается по Федеральному закону № 212-ФЗ, а с 1 января 2017 года - в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.
Еще про новые взносы:
- Образцы новых платежек по взносам
- КБК на 2017 год для налогов, штрафов, пеней и других платежей
-
Сроки уплаты страховых взносов в 2017 году
Дорогой коллега, вот новая формула от "Главбуха"!
За подписку на 12 месяцев мы дарим
68 номеров журнала и обучение в Высшей школе "Главбуха"
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону
8 (800) 222-15-72.