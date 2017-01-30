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Минтруд изменил форму справки о заработке № 182н

30 января 4319 просмотров

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Минтруд поправил форму справки о заработе № 182н. Приказ от 9 января 2017 г. № 1н опубликован 26 января и вступит в силу 6 февраля.

Правки технические. Взносы переходят под контроль ФНС с 2017 года, поэтому Минтруд поправит пункт 4 справки. Там будет написано, что база для страховых взносов за период  до 31 декабря 2016 года рассчитывается по Федеральному закону № 212-ФЗ, а с 1 января 2017 года  - в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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