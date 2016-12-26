Минтруд меняет форму справки о заработке № 182н

Чиновники планируют поправить форму справки о заработке № 182н. Это известно из проекта, который Минтруд опубликовал на портале regulation.gov.ru.

Правки технические. Взносы переходят под контроль ФНС с 2017 года, поэтому Минтруд поправит пункт 4 справки. Там будет написано, что база для страховых взносов за период до 31 декабря 2016 года рассчитывается по Федеральному закону № 212-ФЗ, а с 1 января 2017 года - в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

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