Минтруд меняет форму справки о заработке № 182н

Чиновники планируют поправить форму справки о заработке № 182н. Это известно из проекта, который Минтруд опубликовал на портале regulation.gov.ru.
Правки технические. Взносы переходят под контроль ФНС с 2017 года, поэтому Минтруд поправит пункт 4 справки. Там будет написано, что база для страховых взносов за период до 31 декабря 2016 года рассчитывается по Федеральному закону № 212-ФЗ, а с 1 января 2017 года - в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.
Как заполнить справку 182н и в какой срок выдать >>
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