Новые модели в реестре онлайн-касс

ФНС добавила в реестр онлайн-касс две новые модели - ШТРИХ-МПЕЙ-Ф и МК 35-Ф. Всего в списке налоговиков 47 моделей.

С 1 февраля 2017 года компания не сможет поставить на учет обычную кассу. С этого момента инспекторы начнут регистрировать новые онлайн-кассы.

К 1 июля 2017 года перейти на онлайн-кассы обязаны все, кто работает на обычной ККТ сейчас. Исключение - компании на вмененке, патенте и те, кто оказывает услуги населению. Они должны перейти на новые аппараты к 1 июля 2018 года.

О новых правилах работы с кассами читайте в статьях: