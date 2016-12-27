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Какие регионы до 2019 года перейдут на прямые выплаты пособий

27 декабря 584 просмотра

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Правительство РФ поправило порядок перехода регионов на прямые выплаты пособий из ФСС – постановление от 22 декабря 2016 г. № 1427. Уже известно, какие регионы скоро перейдут на прямые выплаты.

К пилотному проекту будут подключать по 13 регионов каждый год.

С 1 июля 2017 г. проект распространят на Адыгею, Алтай, Бурятию, Калмыкию, Алтайский и Приморский края, Амурскую, Вологодскую, Магаданскую, Омскую, Орловскую, Томскую и Еврейскую автономную области.

С1 июля 2018 г. к проекту подключат Республику Саха (Якутия), Забайкальский край, Волгоградскую, Владимирскую, Воронежскую, Ивановскую, Кировскую, Кемеровскую, Костромскую, Курскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую области.

С 1 июля 2019 г. на прямые выплаты перейдут Республики Дагестан, Ингушетия, Карелия, Коми, Северная Осетия - Алания, Хакасия, Кабардино-Балкарская Республика, Удмуртская Республика, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Архангельская, Тульская, Ярославская области.

Все эти регионы должны закончить переход на прямые выплаты до конца 2019 года.

На конец 2016 года ФСС платит пособие напрямую сотрудникам в 20 регионах.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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