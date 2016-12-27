Минфин утвердил новые коды по страховым взносам. Как только мы смогли достать приказ, сразу подготовили статью — «Пять платежек по взносам с новыми КБК». В ней готовые образцы и таблица с кодами по всем взносам, пеням и штрафам для компаний и предпринимателей. Не пожалейте времени, прочитайте эту статью прямо сейчас, чтобы не тратить время на поиски КБК январе.
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