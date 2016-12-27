Каким компаниям сохранят пониженные тарифы по взносам до 2023 года

IT-компании будут платить взносы по пониженному тарифу до конца 2023 года. Такой законопроект одобрили депутаты и сенаторы (№ 1155134-6).
Если Президент подпишет закон, то с 2017 по 2023 годы IT-компании будут платить взносы по ставкам:
- 8,0% – на обязательное пенсионное страхование;
- 4,0% – на обязательное медицинское страхование;
- 2,0 % – на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- 1,8% – на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности с выплат временно пребывающим иностранцам за исключением высококвалифицированных специалистов.
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