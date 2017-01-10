Тест дня по учету ТМЦ у посредника

В посреднических операциях до реализации ТМЦ могут храниться на складе у посредника. В таком случае на каком счете их учитывать? Ответить>>>
В свежем «Главбухе»
В посреднических операциях до реализации ТМЦ могут храниться на складе у посредника. В таком случае на каком счете их учитывать? Ответить>>>
Профессиональная справочная система для бухгалтеров, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня на 1gl.ru!
Все изменения в законодательстве для бухгалтера
Совпадает ли база по НДФЛ и страховым взносам?
Профессиональная справочная система для бухгалтеровПолучить демодоступ
Сервис по расчету и оформлению выплат работникамПопробовать бесплатно
Самые важные события, материалы и изменения в законе