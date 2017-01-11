Тест дня по кассовой первичке

Организация вправе разработать свою первичку. Можно ли утвердить свои приходные и расходные кассовые ордера? Ответить>>>
Организация вправе разработать свою первичку. Можно ли утвердить свои приходные и расходные кассовые ордера? Ответить>>>
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