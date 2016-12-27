Успейте подать эти уведомления в ИФНС до 31 декабря

В конце года подходят сроки для уведомлений и заявлений в ИФНС. Например, чтобы перейти на ежемесячные платежи исходя из фактической прибыли со следующего года, нужно подать заявление в ИФНС не позднее 31 декабря. Уведомлять инспекторов нужно, только когда с нового года планируете платить авансы исходя из фактически полученной прибыли. Если решили отказаться от ежемесячных платежей исходя из фактической прибыли, безопаснее уведомить ИФНС до начала налогового периода.

Образцы уведомлений и сроки по ним смотрите в памятке от Системы Главбух. Проверьте, все ли из этого списка вы уже отправили.

Еще по теме:

Чтобы посмотреть все материалы Системы Главбух, попробуйте бесплатный доступ на три дня.