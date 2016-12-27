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Успейте подать эти уведомления в ИФНС до 31 декабря

27 декабря 1379 просмотров

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В конце года подходят сроки для уведомлений и заявлений в ИФНС. Например, чтобы перейти на ежемесячные платежи исходя из фактической прибыли со следующего года, нужно подать заявление в ИФНС не позднее 31 декабря. Уведомлять инспекторов нужно, только когда с нового года планируете платить авансы исходя из фактически полученной прибыли. Если решили отказаться от ежемесячных платежей исходя из фактической прибыли, безопаснее уведомить ИФНС до начала налогового периода.

Образцы уведомлений и сроки по ним смотрите в памятке от Системы Главбух. Проверьте, все ли из этого списка вы уже отправили.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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