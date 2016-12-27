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Как и куда платить взносы за декабрь 2016 года

27 декабря 1215 просмотров

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Если будете платить взносы за декабрь в январе, перечисляйте их на новые КБК и в адрес инспекции. Таблицу с новыми кодами вы найдете в статье «Новые КБК по страховым взносам с 2017 года». Исключение – взносы на травматизм. Их КБК не меняется, эти взносы по-прежнему платите в ФСС.    

Если перечисляете взносы за декабрь в декабре, то используйте старые коды, которые начинаются с цифр «392». КБК мы привели в таблице ниже. Платежки отправляйте в фонды.

Заполнить платежки помогут статьи:

По каким КБК платить взносы до конца 2016 года

Вид платежей

КБК для взноса

КБК для пени

КБК для штрафа

Взносы на обязательное пенсионное страхование

392 1 02 02010 06 1000 160

392 1 02 02010 06 2100 160

392 1 02 02010 06 3000 160

Дополнительные пенсионные взносы:

- на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 1

392 1 02 02131 06 1000 160

392 1 02 02131 06 2100 160

392 1 02 02131 06 3000 160

- на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 2

392 1 02 02132 06 1000 160

392 1 02 02132 06 2100 160

392 1 02 02132 06 3000 160

Взносы на обязательное медицинское страхование

392 1 02 02101 08 1011 160

392 1 02 02101 08 2011 160

392 1 02 02101 08 3011 160

Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

393 1 02 02090 07 1000 160

393 1 02 02090 07 2100 160

393 1 02 02090 07 3000 160

Взносы на травматизм

393 1 02 02050 07 1000 160

393 1 02 02050 07 2100 160

393 1 02 02050 07 3000 160

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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