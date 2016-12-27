Как и куда платить взносы за декабрь 2016 года

Если будете платить взносы за декабрь в январе, перечисляйте их на новые КБК и в адрес инспекции. Таблицу с новыми кодами вы найдете в статье «Новые КБК по страховым взносам с 2017 года». Исключение – взносы на травматизм. Их КБК не меняется, эти взносы по-прежнему платите в ФСС.

Если перечисляете взносы за декабрь в декабре, то используйте старые коды, которые начинаются с цифр «392». КБК мы привели в таблице ниже. Платежки отправляйте в фонды.

Заполнить платежки помогут статьи:

По каким КБК платить взносы до конца 2016 года Вид платежей КБК для взноса КБК для пени КБК для штрафа Взносы на обязательное пенсионное страхование 392 1 02 02010 06 1000 160 392 1 02 02010 06 2100 160 392 1 02 02010 06 3000 160 Дополнительные пенсионные взносы: - на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 1 392 1 02 02131 06 1000 160 392 1 02 02131 06 2100 160 392 1 02 02131 06 3000 160 - на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 2 392 1 02 02132 06 1000 160 392 1 02 02132 06 2100 160 392 1 02 02132 06 3000 160 Взносы на обязательное медицинское страхование 392 1 02 02101 08 1011 160 392 1 02 02101 08 2011 160 392 1 02 02101 08 3011 160 Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 393 1 02 02090 07 1000 160 393 1 02 02090 07 2100 160 393 1 02 02090 07 3000 160 Взносы на травматизм 393 1 02 02050 07 1000 160 393 1 02 02050 07 2100 160 393 1 02 02050 07 3000 160