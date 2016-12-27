Как и куда платить взносы за декабрь 2016 года

Если будете платить взносы за декабрь в январе, перечисляйте их на новые КБК и в адрес инспекции. Таблицу с новыми кодами вы найдете в статье «Новые КБК по страховым взносам с 2017 года». Исключение – взносы на травматизм. Их КБК не меняется, эти взносы по-прежнему платите в ФСС.
Если перечисляете взносы за декабрь в декабре, то используйте старые коды, которые начинаются с цифр «392». КБК мы привели в таблице ниже. Платежки отправляйте в фонды.
Заполнить платежки помогут статьи:
- КБК по страховым взносам в ФНС на 2017 год + образцы платежек
- Новые КБК по страховым взносам с 2017 года
- КБК на 2017 год для налогов, штрафов, пеней и других платежей
- Сроки уплаты страховых взносов в 2017 году
|
По каким КБК платить взносы до конца 2016 года
|
Вид платежей
|
КБК для взноса
|
КБК для пени
|
КБК для штрафа
|
Взносы на обязательное пенсионное страхование
|
392 1 02 02010 06 1000 160
|
392 1 02 02010 06 2100 160
|
392 1 02 02010 06 3000 160
|
Дополнительные пенсионные взносы:
|
- на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 1
|
392 1 02 02131 06 1000 160
|
392 1 02 02131 06 2100 160
|
392 1 02 02131 06 3000 160
|
- на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 2
|
392 1 02 02132 06 1000 160
|
392 1 02 02132 06 2100 160
|
392 1 02 02132 06 3000 160
|
Взносы на обязательное медицинское страхование
|
392 1 02 02101 08 1011 160
|
392 1 02 02101 08 2011 160
|
392 1 02 02101 08 3011 160
|
Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
|
393 1 02 02090 07 1000 160
|
393 1 02 02090 07 2100 160
|
393 1 02 02090 07 3000 160
|
Взносы на травматизм
|
393 1 02 02050 07 1000 160
|
393 1 02 02050 07 2100 160
|
393 1 02 02050 07 3000 160
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