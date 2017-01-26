Как оформить платежки по взносам за январь

Когда будете платить взносы за январь, перечисляйте их на новые КБК и в адрес инспекции. Таблицу с кодами вы найдете в статье «Новые КБК - 2017». Исключение – взносы на травматизм. Их КБК не меняется, эти взносы по-прежнему платите в ФСС.

Образец платежки по взносам на социальное страхование за январь

Образец платежки по пенсионным взносам за январь

Образец платежки по медицинским взносам за январь

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