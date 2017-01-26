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Как оформить платежки по взносам за январь

26 января 38582 просмотра

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Когда будете платить взносы за январь, перечисляйте их на новые КБК и в адрес инспекции. Таблицу с кодами вы найдете в статье «Новые КБК - 2017». Исключение – взносы на травматизм. Их КБК не меняется, эти взносы по-прежнему платите в ФСС.   

Образец платежки по взносам на социальное страхование за январь

Образец платежки по пенсионным взносам за январь

Образец платежки по медицинским взносам за январь

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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Упрощенка 25 января 2017 14:00 Куда платить взносы за январь 2017 года

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