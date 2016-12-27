Когда с проезда из командировки придется удержать НДФЛ

Сотрудник остался в месте командировки, чтобы провести там свой отпуск. Тогда стоимость обратного билета облагается НДФЛ. Так разъяснили финансисты.

Бывает, что сотрудник уезжает в командировку намного раньше даты, указанной в приказе о командировании, или возвращается из командировки позднее – так он совмещает служебную поездку и отпуск. Тогда со стоимости его билета придется удержать НДФЛ. Другое дело, когда сотрудник задерживается в командировке лишь на выходные или праздники. В этом случае со стоимости проезда удерживать налог не нужно – письмо Минфина России от 7 декабря 2016 г. № 03-04-06/72892.

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