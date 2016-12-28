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Компании на УСН смогут учесть в расходах новые кассы

28 декабря 170 просмотров

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Компании на упрощенке с объектом «доходы минус расходы» вправе учесть в расходах стоимость онлайн-касс  и услуги операторов фискальных данных. Об этом сообщил Минфин в письме от 9 декабря 2016 г. № 03-11-06/2/73772.

Закон об онлайн-кассах приняли, чтобы сделать наличные расчеты компаний с покупателями доступными для налоговиков.

Во-первых, новые кассы передают информацию о пробитых чеках по интернету в ФНС. Чтобы в этом процессе было меньше сбоев, между налоговиками и компанией появляется посредник. Функция у него примерно такая же, как у оператора электронной отчетности: принять данные от компании и передать их дальше налоговикам. Но название другое — оператор фискальных данных (ОФД).

Во-вторых, покупатель может самостоятельно проверить, есть ли пробитый чек в базе ОФД и ФНС. Помимо бумажного  чека компания должна будет выдать и электронный. Но только если покупатель попросил.



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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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