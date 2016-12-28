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Проверьте, все ли так в вашей отчетности за январь

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Осталось четыре дня, чтобы перейти на упрощенку

28 декабря 255 просмотров

Новости по теме

Если ваша компания планирует перейти на УСН с 2017 года, подайте уведомление в ИФНС.

В этот раз у компаний больше времени на то, чтобы уведомить налоговиков о переходе на упрощенку. Общий срок — 31 декабря — выпал на субботу. Поэтому подать уведомление можно до 9 января 2017 года включительно. Но безопаснее не откладывать это дело на январь. Организация, которая опоздала с уведомлением хотя бы на день, не вправе применять спецрежим в 2017 году (подп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).

Проверьте, может ли ваша компания перейти на упрощенку.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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