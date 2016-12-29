Компании Москвы и области будут заполнять налоговые платежки по-новому

С 6 февраля 2017 года в платежках по налогам и взносам компании Москвы и области должны ставить новые реквизиты. Об этом сообщили УФК по Москве и Московской области.

Сейчас компании отправляют платежки через Отделение 1 Москва. Но с 6 февраля обслуживание инспекций перейдет в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. Поэтому после этой даты в поле «Банк плательщика» нужно ставить «ГУ Банка России по ЦФО» и указывать БИК «044525000» (см. образец ниже).

Изменится и счет банка получателя. Информацию о преемственности счетов управления казначейства Москвы и области разместили на своих сайтах.

Казначейство пообещало после 6 февраля «краткосрочный переходный период», в течение которого Банк России будет переправлять деньги со старого счета на новый (письмо Казначейства России от 21 октября 2016 г. № 48-13-12/05–7935).

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Образец платежки по налогам с 6 февраля