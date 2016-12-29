Компании Москвы и области будут заполнять налоговые платежки по-новому

С 6 февраля 2017 года в платежках по налогам и взносам компании Москвы и области должны ставить новые реквизиты. Об этом сообщили УФК по Москве и Московской области.
Сейчас компании отправляют платежки через Отделение 1 Москва. Но с 6 февраля обслуживание инспекций перейдет в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. Поэтому после этой даты в поле «Банк плательщика» нужно ставить «ГУ Банка России по ЦФО» и указывать БИК «044525000» (см. образец ниже).
Изменится и счет банка получателя. Информацию о преемственности счетов управления казначейства Москвы и области разместили на своих сайтах.
Казначейство пообещало после 6 февраля «краткосрочный переходный период», в течение которого Банк России будет переправлять деньги со старого счета на новый (письмо Казначейства России от 21 октября 2016 г. № 48-13-12/05–7935).
Читайте также:
- Как удерживать НДФЛ с декабрьской зарплаты, которую будете выдавать 30 декабря
- Платежное поручение по страховым взносам с 2017 года
- Новые правила заполнения платежных поручений с 2017 года
Образец платежки по налогам с 6 февраля
Дорогой коллега, поздравляем с наступающим …
…новым «Главбухом»! У нас для Вас сюрприз!
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону