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Когда агент выставляет один счет-фактуру вместо двух

28 декабря 146 просмотров

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Агент приобрел для принципала услуги. Если на них агенту выставили один счет-фактуру, то он не вправе составить для принципа несколько документов. Так пояснил Минфин.

Агенты выставляют принципалам счета-фактуры по приобретенным для них товарам (работам, услугам) на основании счетов-фактур, полученных от продавцов. Так следует из Порядка, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137. В Порядке не предусмотрено, что агент оформляет два счета-фактуры на основании одного, полученного от продавца (письмо финансистов от 8 декабря 2016 г. № 03-07-09/73280).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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