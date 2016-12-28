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Как бухгалтеру сдать все отчеты и не потерять здоровье

28 декабря 365 просмотров

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В моменты особого напряжения  помогает прием аскорбиновой кислоты с глюкозой. Во-первых, чистая глюкоза сразу идет топливом для работы мозга, во-вторых, витамин С нивелирует последствия стрессовых воздействий. В день можно принимать до 1-2 граммов витамина С.

Еще несколько простых средств полезных бухгалтеру:

♦  Масло горького апельсина (померанца) тонизирует и поднимает настроение. Достаточно капнуть на запястья по 2-3 капли и подышать этим запахом 1-2 минуты.

♦  Хорошо помогает гимнастика для глаз: крепко зажмурьтесь на пару секунд; сделайте круговые движения глазами по 5 раз в каждую сторону; двигайте глазами вверх/вниз по 5 раз. Посидите минуту с закрытыми глазами.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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