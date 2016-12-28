Как бухгалтеру сдать все отчеты и не потерять здоровье

В моменты особого напряжения помогает прием аскорбиновой кислоты с глюкозой. Во-первых, чистая глюкоза сразу идет топливом для работы мозга, во-вторых, витамин С нивелирует последствия стрессовых воздействий. В день можно принимать до 1-2 граммов витамина С.

Еще несколько простых средств полезных бухгалтеру:

♦ Масло горького апельсина (померанца) тонизирует и поднимает настроение. Достаточно капнуть на запястья по 2-3 капли и подышать этим запахом 1-2 минуты.

♦ Хорошо помогает гимнастика для глаз: крепко зажмурьтесь на пару секунд; сделайте круговые движения глазами по 5 раз в каждую сторону; двигайте глазами вверх/вниз по 5 раз. Посидите минуту с закрытыми глазами.

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