МРОТ с Санкт-Петербурге с 1 января 2017 года – 16 000 руб. (Региональное соглашение от 12 сентября 2016 г.).

В минимум включены все премии, надбавки и компенсации. Но оклад работника не может быть меньше 13 500 руб. Об этом отдельно сказано в соглашении.

Власти подняли МРОТ на 4300 руб. Прежний минимум в Санкт-Петербурге –11 700 руб.

Повышение в сравнении с другими регионами существенное. Например, власти Москвы подняли МРОТ с 1 октября всего на 261 руб. А власти Подмосковья – на 1250 руб.

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