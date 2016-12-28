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ПФР опубликовал новый формат СЗВ-М

28 декабря 530 просмотров

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Пенсионный фонд утвердил новый электронный формат СЗВ-М. Постановление Правления ПФ РФ от 7 декабря 2016 г. № 1077п опубликовано на портале publication.pravo.gov.ru  и вступит в силу 8 января.

Сдать СЗВ-М за декабрь нужно до 16 января 2017 года. Пока фонд не давал официальных комментариев о том, в каком формате сдавать декабрьский расчет. Но когда ПФР менял формат в последний раз в августе, он вводил переходный период. Компании могли отчитаться как по новому, так и по старому формату до 1 ноября (письмо ПФР от 2 сентября 2016 г. № 15-26/12513).

Для тех, кто сдает отчет на бумаге, ничего не изменилось. По-прежнему нужно использовать форму, утвержденную постановлением ПФР от 1 февраля 2016 г. № 83п.

Если сдаете отчет по интернету, то уточните у разработчика вашей учетной программы, нужно ли ее обновить перед сдачей СЗВ-М за декабрь.

Новый формат отличается от старого только технической информацией.
Ошибки, из-за которых фонд не примет электронный СЗВ-М, остались прежними.



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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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