C 1 января вырастет МРОТ в Ленинградской области

В Ленинградской области минималка вырастет с 7800 до 10 850 рублей. Профсоюзы, власти и работодатели области подписали региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2017 год. Новый МРОТ включает компенсации и другие выплаты.
Также власти повысили МРОТ в Санкт-Петербурге. Минимум на 1 января 2017 года – 16 000 руб.
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