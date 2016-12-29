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Когда компания не сможет учесть расходы на обучение

29 декабря 77 просмотров

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Договор с институтом или другим учебным заведением заключил сотрудник от своего имени, а компания компенсировала ему затраты. При расчете налога на прибыль учитывать такие расходы рискованно. 

Компания вправе списать в расходы обучение сотрудников, если выполняются два условия из пункта 3 статьи 264 НК РФ:

– у образовательного учреждения есть лицензия;

– обучение проходит действующий сотрудник или соискатель, который заключит трудовой договор с компанией в течение трех месяцев и отработает минимум год.

Расходы нужно подтвердить документами: договором на обучение, актами и платежками.

Если работник заключил договор с институтом от своего имени, то списать затраты не получится. К такому выводу пришел Минфин в письме от 9 декабря 2016 г. № 03-03-РЗ/73562.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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