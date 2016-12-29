Когда компания не сможет учесть расходы на обучение

Договор с институтом или другим учебным заведением заключил сотрудник от своего имени, а компания компенсировала ему затраты. При расчете налога на прибыль учитывать такие расходы рискованно.
Компания вправе списать в расходы обучение сотрудников, если выполняются два условия из пункта 3 статьи 264 НК РФ:
– у образовательного учреждения есть лицензия;
– обучение проходит действующий сотрудник или соискатель, который заключит трудовой договор с компанией в течение трех месяцев и отработает минимум год.
Расходы нужно подтвердить документами: договором на обучение, актами и платежками.
Если работник заключил договор с институтом от своего имени, то списать затраты не получится. К такому выводу пришел Минфин в письме от 9 декабря 2016 г. № 03-03-РЗ/73562.
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