Какие налоговые секреты вашей компании станут известны с 1 июля

1 июля 2017 года ФНС впервые опубликует на сайте nalog.ru сведения, которые раньше были налоговой тайной. А до этой даты налоговики не собираются предоставлять такую информацию, сообщила ФНС в письме от 25 ноября 2016 г. № ГД-4-14/22483.

С 1 июня 2016 года в законе появились новые сведения, которые не являются налоговой тайной (ст. 102 НК РФ). В частности, это сведения о долгах по налогам, среднесписочная численность, доходы и расходы из бухгалтерской отчетности. Но ФНС планирует рассекретить всего три показателя:

о штрафах за налоговые нарушения;

о налоговом режиме;

о долгах по налогам.

Проект информационного ресурса есть на сайте regulation.gov.ru

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