ФНС опубликовала новую форму декларации по транспортному налогу

Минюст зарегистрировал новый бланк декларации по транспортному налогу (приказ ФНС от 5 декабря 2016 г. № ММВ-7-21/668).

Теперь владельцы большегрузов, которые платят дорожный сбор, будут указывать его сумму в строке 290 «Сумма налогового вычета (в рублях)». А в строке 280 - присвоенный этому вычету код 40200.

В Разделе 2 появились и другие новые строки:

070 – дата регистрации транспортного средства;

080 – дата прекращения регистрации;

130 – год выпуска.

Новый бланк вступит в силу 28 февраля 2017 года. Декларацию за 2016 год сдавайте по старой форме, утвержденной приказом ФНС от 20 февраля 2012 г. № ММВ-7-11/99.

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