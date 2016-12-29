29 декабря ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

29 декабря Банк России отозвал лицензии у Банка на Красных Воротах и ООО КБ «НКБ», сообщила пресс-служба регулятора.

По величине активов на 1 декабря Банк на Красных Воротах занимал 275-е место в банковской системе, НКБ - 527-е. Оба банка – участники системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты не позднее 18 января.

Банк на Красных Воротах размещал средства в активы низкого качества. Это привело к банкротству, банк не смог вовремя погасить долги перед кредиторами.

НКБ не представлял отчеты, обязательные по закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. К тому же банк создавал резервы в меньшем размере, чем нужно.

Полный список банков, лишенных лицензии в 2016 году >>

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