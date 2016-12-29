Инспекторы оштрафуют за невыданный чек, даже если покупатель его не просил

Налоговики вправе оштрафовать компанию на 10 000 руб., если она не выдала покупателю чек. Это касается и бумажных, и электронных чеков.

С 15 июля действуют новые штрафы за нарушение работы с ККТ. Один из них — за то, что компания не выдала чек по требованию покупателя (ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ). Но кассир обязан выдать чек в любом случае, даже если покупатель не просил (п. 2 ст. 1.2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ).

Из формулировки неясно, почему клиенты должны требовать чек и будет ли штраф, если его не просили.

Налоговики объяснили так. По новым правилам покупатель вправе сам выбрать, какой чек взять у продавца:

— бумажный;

— электронный;

— и тот и другой.

Если компания не исполнит любое из этих требований, будет штраф – письмо ФНС от 5 октября 2016 г. № ЕД-4-20/18827. Если покупатель не просит чек, надо выдать бумажный. Ведь электронный чек компания отправляет, только если покупатель до оплаты дал адрес своей почты. Если не выдать чек совсем, возможен штраф.

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