Кто выиграл iPhone7

В одном из финалов новогодней истории был спрятан приз.

Нужно было найти его быстрее всех и прислать скриншот. Оказалось, что первых приславших было двое с разницей в несколько секунд. Тем, кто чуть-чуть не успел, мы дарим утешительные призы.

iPhone7 получает Зоя Циколина из Белгорода. Утешительный приз достается Ольге Соловьевой из Москвы.

Шубу выиграла Екатерина Лобанова из Ульяновска. Утешительный приз отправляется Юлии Исянгужиной в Башкортостан.

Далее – итоги новогодней викторины №1. Вам нужно было правильно ответить на вопросы про фильм «Ирония судьбы». Победители получают подарочную карту «ЛЭтуаль». Вот их список:

Кристина Аршанская – Сахалинская обл.

Вера Александровна Роева – г. Иркутск

Юлия Урусова – Самарская обл.

Сергей Борисов – Алтайский край

Анна Александровна Зыкова – г. Тюмень

Теперь итоги викторины №2. Ошибок в ответах было много, но победители нашлись. Для вас подарочные карты «М.видео»:

Ольга Гвоздева – г. Челябинск

Наталья Колесникова – Ростовская обл.

Виктория Тухтаева – г. Москва

Татьяна Новикова – Курская обл.

Галина Андреевна – Оренбургская обл.

На праздничной неделе мы проведем третью викторину и разыграем подарочные карты в Спортмастер. Ждите рассылку.