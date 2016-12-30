ФНС уточнила, кто вправе перейти на упрощенку с 2017 года

Компания вправе перейти на упрощенку, если на 1 января 2017 года остаточная стоимость основных средств укладывается в новый лимит 150 млн руб. Старый лимит — 100 млн руб. — не применяется. Такое выгодное разъяснение дали в ФНС России (письмо от 29 ноября 2016 г. № СД-4-3/22669).

Чтобы перейти на упрощенку с 2017 года, сдайте не позднее 9 января 2017 года уведомление № 26.2-1. В нем есть строки для доходов и остаточной стоимости основных средств на 1 октября. С доходами все ясно: они не должны превышать 59 805 000 руб. А должен ли соблюдаться лимит стоимости основных средств на 1 октября? Налоговики решили, что не обязательно. Ведь такого требования нет в Налоговом кодексе. Применять упрощенку в 2017 году вправе компания, у которой стоимость основных средств не превышает 150 млн руб. (подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). Если на 1 января лимит соблюдается, то право на упрощенку есть. Сколько стоили основные средства на 1 октября, не важно.

Какие сервисы помогут сориентироваться в изменениях: