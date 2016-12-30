Наши сайты
Новогодние подарки!
Журнал, справочная система и сервисы
№1
Январь

В свежем «Главбухе»

Чиновники запретили налоговым агентам переносить вычеты НДС

Подписка
Новогодние подарки!
№1

ФНС уточнила, кто вправе перейти на упрощенку с 2017 года

30 декабря 0 просмотров

Новости по теме

Компания вправе перейти на упрощенку, если на 1 января 2017 года остаточная стоимость основных средств укладывается в новый лимит 150 млн руб. Старый лимит — 100 млн руб. — не применяется. Такое выгодное разъяснение дали в ФНС России  (письмо от 29 ноября 2016 г. № СД-4-3/22669).

 Чтобы перейти на упрощенку с 2017 года, сдайте не позднее 9 января 2017 года уведомление № 26.2-1. В нем есть строки для доходов и остаточной стоимости основных средств на 1 октября. С доходами все ясно: они не должны превышать 59 805 000 руб. А должен ли соблюдаться лимит стоимости основных средств на 1 октября? Налоговики решили, что не обязательно. Ведь такого требования нет в Налоговом кодексе. Применять упрощенку в 2017 году вправе компания, у которой стоимость основных средств не превышает 150 млн руб. (подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). Если на 1 января лимит соблюдается, то право на упрощенку есть. Сколько стоили основные средства на 1 октября, не важно.

Какие сервисы помогут сориентироваться в изменениях:



Статьи по теме

Вопросы и ответы по теме

из Журнала по теме



Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Опросы

Совпадает ли база по НДФЛ и страховым взносам?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

Зарплата 29 декабря 2016 20:00 Увольнение в РСВ-1 за 2016 год

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.