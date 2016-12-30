Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Порядок действий при отсутствии деятельности на УСН.
- Переход с ОСНО с УСН.
- Очередность выплат при банкротстве предприятия
- Налоговый учет полученных процентов по выданным займам.
- Приобретение земельного участка: можно ли списать его стоимость на расходы
- Переоформление имущества на участников при ликвидации.
- Штатное расписание
- КПП
- реализация квартиры
- Оплата лечения учредителя
- Похоронная служба
- Уменьшение стоимости товаров задним числом по соглашению сторон.
- Запрос в налоговую о задолженности по отчетности
- Компенсация расходов на жилье командированному сотруднику
- Корпоратив на УСН доходы
- Претензия
- Временно пребывающий
- Договор мены и взаимозачет при УСН
- Определение амортизационной группы
- Займ
- Переоценка
- Страховые
- Выплаты в связи с несчастным случаем
- Материальная выгода
- Договор подряда
- О финансовой помощи учредителя
- Об НДФЛ с отпускных
- Ставки страховых взносов
- Ввод в эксплуатацию по частям
- Расчеты банковской картой.
- Составление бухгалтесркой отчетности
- Возврат НДФЛ
- Списание ТМЦ порча
- Уведомления об увольнении иностранца
- О сроке выставления счет-фактуры
- Аудиторская проверка
- Оформление документов при оплате наличными за аренду жилья
- Письмо Минфина
- Оформление удержания из заработной платы по инициативе сотрудника
- Представительские расходы
- Дегустация алкогольной продукции
- Ошибки в трудовой книжке.
- Налогообложение выплат восстановленному на работе сотруднику.
- Фактический адрес
- Сдача выручки в главную кассу предприятия
- Исправление суммы договора, налоговый агент НДС
- О минимизации налогообложения при продаже земли
- Необходимость представления статистической отчётности
- Пособие по уходу за ребенком
- Какую запись надо сделать в трудовой книжке директора в случае увольнения по причине ликвидации компании
- Отчет РСВ-1 ПФР
- Документы на реализацию
- Можно ли сменить юридический адрес организации если у нее есть долги по налогам
- Особенности соблюдения лимита расчетов наличными
- Контролируемые сделки
- Учет расходов
- Давальческое сырье
- Акция в автосалоне
- Расчет отпускных
- Неприменение ккт, штраф
- Годовой отчет для УСН
- О предпродажной подготовке
- Неверное указание КБК в платежном поручении, последствия.
- Сводный отчет КМ-7.
- Как будут начисляться взносы в ПФР с 2014г.?
- Кассовый чек при приобретении через подотчетное лицо
- НДФЛ с доходов сотрудника, проживающего за границей
- проценты за пользование чужими средствами
- Средний заработок
- Налоговая проверка
- Учетная политика
- Ошибка в платежке НДФЛ
- Учет каталогов
- Возврат ошибочно списанных сумм.
- Финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма
- Импорт товаров
- Факсимиле на счет фактурах и накладных
- Заполнение формы РСВ-1 ПФР,СЗВ-6-4,АДВ-6-2 оплаты труда превысил базу начисления взносов предельную(568000.00)
- О представлении уточненной отчетности в ПФР
- Облагается ли продажа в данном случае налогом на прибыль?
- О порядке регистрации УПД в книге покупок и продаж
- Иностранец
- Проценты по кредиту
- Сведения о чистых активах
- Расходы при отсутвие доходов.
- Полученные средства из ФСС в бухучете
- О работах по изготовлению деталей
- Определение вида деятельности
- Расчет компенсации при нахождении в отпуске до 3 лет
- декларация по видам ВБР
- Уступка права требования
- Транспортная накладная
- НДФЛ
- О коде дохода в справке 2-НДФЛ
- Повышение оклада, расчет среднего заработка
- Расходы на участие в конференции при УСН
- Перевод долга
- Налогообложение сельхозпроизводителей
- Принятие к расходам покупку по кассовому чеку
- Потерян кассовый чек