Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Бухгалтерский и налоговый учет при розничной торговле на ОСН
- Уплата предпринимателем фиксированного платежа при отсутствии дееятельности
- Продажа подарочных карт и сертификатов
- Ставка НДС
- Первичный документ, подтверждающий выполнение транспортных услуг
- О счете-фактуре
- Расходы на создание сайта
- Экспорт. Таможенный союз
- Микрофинансовые организации
- смешанный договор
- ОТЧЕТНОСТЬ в ПФР
- О бесплатном оказании услуг
- Увеличение УК ЗАО
- Об учете операций по совместной деятельности
- расчет декретного пособия
- Земельный налог
- О транспортной накладной
- О ЕНВД
- предоставление БО контрагенту
- исправление ошибок
- Несвоевременная сдача декларации по НДС
- заполнение ТОРГ-2
- Заполнение больничного листа
- Прием на работу иностранца.
- дополнительные взносы
- Заполнение декларации по налогу на прибыль. Лист 02
- Налоги, уменьшающие единый налог при упрощенке
- Коды ОКВЭД
- Документальное подтверждение транспортных расходов.
- Учет процентов по кредиту
- Как продлить срочный трудовой договор?
- курс обмена валюты
- Налогообложение надбавки по ГПД.
- Ошибки в персонифицированном отчете
- ОКАТО в декларации НДС
- НДФЛ
- Корректировка реализации за прошлый период - как отразится на налоге на прибыль и НДС?
- Об оказании спонсорской помощи
- Уплата взносов в ПФ по пониженному тарифу. Предел начисления
- Оформление удержания из ЗП за парковку
- Внутренний совместитель
- Об использовании сертификата
- О пересчете среднего заработка при выплате премии
- Расходы на интерьер. УСН. Гостиничные услуги
- О представлении нулевых отчетов в ФСС и ПФР
- О возврате бракованной готовой продукции
- Как правильно учесть списание образцов продукции и почтовые расходы
- Смена адреса подразделения
- Как составить договор на предоставление услуг?
- Восстановление НДС при переходе на УСН
- Экономия на зарплате директора
- Приобретение ОС
- Дополнение к Протоколу общего собрания
- покупка у плательщика ЕНВД
- Ставка НДС и заполнение декларации
- О передаче ОС при реорганизации
- Списание счета 26
- Списание кредиторской задолженности
- Процентный вексель. Бухучет.
- Отказ от товара
- Заявление для регистрации ООО
- Выдача молока аттестация
- О вычете НДС
- ККТ
- НДС
- Кому положено пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
- Аннулирование отгрузочных документов
- О предоставлении дополнительных выходных
- К какой амортизационной группе отнести вентилятор реверсивный
- Расходы не принимаемые при ЕСХН
- Закрытие расчетного счета в одностороннем порядке, штраф ПФР
- Продажа материалов в декларации по прибыли
- Налог на прибыль обособленного подразделения.
- Учет у лизингополучателя
- Вычет входного НДС если в отчетном периоде материалы израсходованы не полностью
- Ограничения в обороте алкоголя
- Предупреждение ФСС и ПФ о предстоящей проверке
- Обязанность по предоставлению документов при встречной проверке
- Списание 007
- оригиналы документов
- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.04.2006 № 173
- возврат переплаты пфр, рсв
- налоговый агент по налогу на прибыль
- Об заполнении РСВ-1 и СЗВ-4
- Авансовые платежи в налоговой декларации по налогу на прибыль
- Первая налоговая и бухгалтерская отчетность вновь созданной организации.
- Меняется состав учредителей, как отразить в учете.
- Больничный лист во время отпуска по уходу за ребенком.
- Составление бухотчетности
- образец искового заявления
- декларация по налогу на прибыль
- Заполнение РСВ-1 и СЗВ
- Уплата НДФЛ за работников ИП по разным ОКАТО. Применение ЕНВД.
- Оформление ущерба
- Списание ТМЦ с забалансовых счетов
- Применение ПБУ 18/02 микропредприятием.
- Фактический адрес
- возврат аванса УСН
- Договор мены
- Банкротство
- Суточные сверх нормы при расчете налога на прибыль
- Бухгалтерский и налоговый учет списания кредиторской и дебиторской задолженности.
- Компенсация при увольнении
- Дискотные карты
- основное средство смонтированный козырек
- цессия в декларации
- Декларация
- Об оплате за работу командированного в выходные или праздничные дни
- О пояснениях к декларации
- ЕНВД кислородные коктейли
- Несвоевременное удержание НДФЛ
- Оценка доли
- Реквизиты трудового договора
- Закрытие счета
- Учет материалов.
- О налоге на прибыль с дивидендов
- Возврат процентного и беспроцентного займа
- О отражении расходов в декларации по прибыли и возмещении НДС при отсутствии выручки
- Капремонт здания. Учет затрат.
- Критерии риска налоговой проверки по показателям прибыли
- Продажа ОС не введенного в эксплуатацию.
- Временное замещение
- Начисление НДС на сумму, уплачиваемую за публикацию.
- Переход с ОКАТО на ОКТМО
- Перенос убытков на следующий период по налогам на прибыль
- Налог на имущество
- Расчет пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
- Разные системы налогообложения.
- О материальной выгоде при получении займа
- Уведомление о приеме грузовых вагоном из ремонта по форме № ВУ-36М
- Как рассчитать налог на прибыль с учетом подразделений
- Расходы на доставку товара
- НДС при экспорте в страны – участницы Таможенного союза
- ОС при переходе с ЕНВД на УСН затем на ОСНО в течение одного налогового периода
- Рынок алкогольной продукции
- Реализация отработанных аккумуляторных батарей
- Дооборудование основного средства. Учет
- Как зачесть переплату по налогу на прибыль?
- Необходимо ли нормировать ГСМ?
- НДФЛ с больничного пособия
- Перевозка сотрудников организации за плату.
- Налог на имущество, объекты налогообложения
- Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, документы на получение пособия.
- Выездная проверка ликвидируемой организации
- О льготах по налогу на прибыль и НДС
- Продажа товара транзитом
- НДС