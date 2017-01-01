Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Реконструкция
- Временная дорога
- Договор
- Расчет материальной выгоды с беспроцентного займа
- Правильность проводок
- Прием наличных по договору цессии.
- Авансовые платежи по прибыли
- Выход учредителя из общества
- О минимальном размере зарплаты
- Бух. учет услуг по ремонту
- Налоги главы КФХ.
- НДФЛ. Штраф.
- Аванс УСН
- НДС при возврате аванса покупателю
- О расходах генподрядчика
- Выработка электроэнергии. Продажа излишков. Учет
- Факсимиле на документах, отчетности и т.д.
- Услуги маркетинга и мерчандайзинга
- НДС
- Учет у заказчика / застройщика
- Учет убытков прошлых лет
- Когда нужно составлять график отпусков
- О субсчетах счета учета МПЗ
- Асфальтобетонное покрытие
- О дисконтных картах
- Путевой лист
- НДФЛ обучение
- О повторной выездной проверке
- Иск
- Вычет по НДС
- Выдача займа
- Хранение и передача товара заказчику поклажедателя
- Инвентаризация
- Кассовые операции предприниматель
- срок носки спецодежды
- Договоры и доверенности
- Необоснованная налоговая выгода
- материальная помощь
- Убытки прошлых лет
- резидент России получает доход от иностранной компании
- Товарный чек без чека ККТ
- О применении журналов КМ-4 и КМ-5
- Об уплате страховых взносов с выплат высококвалифицированному иностранному сотруднику
- Форма акта об оказании услуг
- Промежуточные дивиденды
- О декларации по налогу на прибыль
- расходы, связанные с компенсацией за нарушение авторских прав
- пособие по беременности и родам
- Код операции в Декларации НДС. Проценты ломбарда по залогу
- Расходы по обычным видам деятельности
- Получение имущества в лизинг
- Договор купли-продажи
- 3-НДФЛ
- Оплата товара
- С какого момента прекращается начисление налога на имущество?
- Смена паспорта
- Учёт затрат и изменения учётной политики
- Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль с обособленным подразделением
- Приобретение материалов через подотчетное лицо
- Переход права собственности на товар
- Удержания из заработной платы работника
- О применении ЕНВД при оказании услуг сауны, бассейна, фитнес-зала, тренажерного зала.
- Как оприходовать в кассу денежные средства поступившие на расчетный счет
- Какую систему налогообложения нам лучше выбрать
- Отгрузочные документы
- О транспортных услугах
- Расчет пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, который осуществляет бабушка
- Блок-контейнер
- Комиссии банков для налога на прибыль
- продажа недвижимости иностранной организацией
- Баланс ИП
- Об общехозяйственных расходах
- Первичный документ
- неотделимые улучшения
- О применении патентной системы
- Расходы на проживание в командировке
- Штатное расписание.
- Расходы на рекламу