Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- определение предельной величины дохода
- О расходах на проезд сотрудников от дома до работы
- НДС на вознаграждения
- О кредиторской задолженности при слиянии
- Штрафные санкции
- Счет-фактура
- Продажа имущества ИП
- ЕНВд обучение
- ОКВЭД
- Уведомление об освобождении уплаты НДС
- Компенсация
- Как отразить передачу имущества по решению администрации?
- Платежный агент
- Распределение доходов и НДС
- Размещение рекламы на автомобилях при УСНО
- Журнал операциониста при возврате товара не в день покупки
- Как установить сокращенную продолжительность рабочего времени? Сверхурочная работа
- Расходы на проживание в командировке
- Должен ли агент на УСН выделять НДС в документах, если принципал находится на ОСНО.
- Расчеты с учредителями наличными
- Можно ли списать единовременно материалы стоимостью более 40000 рублей
- Реализация услуг населению - какие документы оформить
- Страховая премия
- Авансовый отчет
- Услуги автосервиса и реализация запасных частей ЕНВД
- Пошлина на приобретение патента
- отсутствие деятельности на УСНО
- О налоге на имущество
- Полевое довольствие
- Когда можно сдать уточненную декларацию по НДС.
- Вычет на обучение.
- Кассовая книга посредника
- О сроках составления акта выполненных работ (оказанных услуг)
- Увязка показателей РСВ и АДВ
- Недвижимое имущество
- Бух. проводки НДС, доначисленный по акту проверки
- Сверка с ПФ
- как правильно совместить производство и продажу мебели
- Аренда квартиры для сотрудника
- Работа ИП в нескольких регионах
- Обязательство вести складской учет
- ЖКХ
- Пониженные тарифы
- Негодное для использования сырье. Списание
- Об оплате простоя
- Квалификация работ
- Аренда
- Заполнение платежного поручения
- Банкротство. Продажа имущества с торгов. НДС.
- Основные средства
- Уплата НДС при импорте
- Привлечение к работе в выходные
- Как учесть НДФЛ при расчете НДФЛ
- Порядок отражения в учете пресс-формы
- Зачет возмещения НДС за прошлый период в счет оплаты текущего квартала.
- Вычет НДС при получении прав на программу
- О налоговой декларации по налогу на прибыль
- Справка об инвалидности, выданная на территории Узбекистана
- учет приобретения нежилого помещения, НДС, проценты по целевому займу
- Определение амортизационной группы
- Перевод долга
- Коды в справке 2-НДФЛ
- Об общехозяйственных расходах
- Об НДС при возмещении расходов на электроэнергию
- НДС при реализации импортного оборудования
- Командировка
- Договор цессии.
- Об удержании по исполнительному листу
- О возмещении издержек судебным приставам
- Встречная проверка по НДС
- заполнение ТОРГ-12 агентом
- Заполнение ТОРГ-12 код ОКПО
- Отражение в декларации по НДС реализации квартиры сотруднику
- Заполнение CЗВ-6-4 работа по договору ГПХ
- Особенности проведения камеральной проверки
- выход из общества
- НДС
- Командировочные расходы
- Кто может вносить деньги на расчетный счет? Можно ли квитанцию принять в расходы?
- Товары для собственных нужд.
- НДС с аванса
- удержания из зарплаты
- Возврат НДФЛ
- Расчет больничного
- Об учете страховых взносов при совмещении ИП УСН и ЕНВД
- НДС
- Как рассчитать земельный налог
- Ошибка/чек ККТ
- лимит доходов УСН
- Журнал Кассира-операциониста