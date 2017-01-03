Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Различия в бухгалтерском и налоговом учете при УСН
- Об отчете о финансовых результатах
- Нет деятельности
- Дата признания дохода
- НДФЛ
- Раздельный учет
- Проезд до места жительства в течение командировки
- О применении ККТ при оказании услуг (курсы анг. языка, экзамены)
- Субсидии
- НДС при строительстве хозспособом
- Снятие наличных денежных средств с банковской карты
- Фермерское хозяйство, какими видами деятельности можно заниматься, налоги?
- Информирование налоговой инспекции об открытии и закрытии обособленного подразделения
- Амортизация служебной квартиры в бухгалтерском учете
- Копия ТТН
- отражение процентов по займам в счете-фактуре, книге -продаж, декларации
- НДС
- Перечислить НДФЛ в бюджет
- Об указании грузополучателя в счетах-фактурах
- В течение, какого времени нужно сообщить в ФСС об увольнении сотрудницы
- Изменения в трудовом договоре
- Восстановление НДС
- Имущество. ОКОФ.
- отражение недостачи в бухгалтерском и налоговом учете
- О декларации по НДС при освобождении по 145 статье
- Покупка трудовой книжки
- Об оформлении акта оказанных услуг при ежемесячном обслуживании
- создания резерва сомнительных долгов
- Опасные показатели по НДС в вашей отчетности
- компенсация нарушения права по договору
- Чью фамилию указывать в кассовых документах -директора или менеджера?
- УСНО или ЕНВД.
- Расходы до открытия фирмы
- налоговый вычет ЕНВД
- Валюта суточных при заграничной командировке
- СМР подрядным способом с привлечением давальческих материалов
- Консультационные услуги иностранцев
- Вычет НДС банк
- Распродажа товара
- Инвентарь для строительства
- Услуги орг-ции в расходы, вид деят-ти который не предусмотрен в учредительных документах
- Вычет НДС.
- Обособленное подразделение.
- Ущерб. Бухучет. НДС
- списание в расходы по земельному участку
- Оприходование и списание материалов в бух. учете при УСН
- Оплата коммунальных расходов
- Транспортный налог.
- Как оплачиваются декретные сотруднице, работающей по срочному трудовому договору?
- НДС
- Не полностью удержан НДФЛ.
- График отпусков
- Авансовые платежи
- Гарантийное обслуживание выполненных работ
- Реализация залога с убытком
- Прием на работу сотрудника с двойным гражданством
- перенос вычета НДС
- Учет отделимых улучшений арендованного имущества
- О безвозмездной передаче результатов работ
- На автомобиль предприятия установили систему ГЛОНАСС
- Прием на работу сотрудника - иностранца
- курс валюты
- Применение ЕНВД
- расходы на сертификацию системы менеджмента качества
- Средний, отпускные
- НДС штраф
- Изменения и санкции
- Учебный отпуск
- Расходы на выполнение кадастровых работ по подготовке межевого плана земельного участка
- Неотделимые улучшения арендованного помещения
- Насос для заказчика
- Имущество получено в лизинг - как отразить в бух. и налоговом учете при УСН
- Нумерация счет-фактур в книге продаж
- Лизинг
- Земельный участок
- Лицензия на перевозку пассажиров
- Как рассчитать зарплату при вредных или опасных условиях труда
- Лимит Кассы
- Учетная политика ЕНВД
- Учетная политика для ООО на ОСНО на 2016 год образец
- Заполнение 2-НДФЛ по сотруднику, который работает за границей
- Безвозмездная передач на экспорт образцов
- Оформление и регистрация корректировочного счёта-фактуры
- Какую систему налогообложения можно применить при оказании услуг детских аттракционов?
- Налог на имущество
- Исправление ошибки в бухгалтерском и налоговом учете
- Вознаграждение заказчику
- Возврат товара.
- "Опоздавшая" счет-фактура
- О переходе на УСНО
- Ошибочно зачисленные средства
- Вычет НДС по авансу
- О приостановлении начисления амортизации
- После выдачи дубликата трудовой книжки нашелся оригинал
- Земельный участок и недвижимость на нем в общей собственности
- Перевыставление счета за электроэнергию арендатору
- О декларации ЕНВД
- Страховые взносы ЕНВД
- Уточнения НДС
- Период оказания услуг, ндс, прибыль
- Как подтвердить расход ГСМ
- О начислении НДФЛ
- Отмена решения налогового органа
- Книга покупок
- Списание имущества
- Вычет НДС при по расходам на реконструкцию.
- Организация меняет юр.адрес, помещение в аренде.
- Банковская гарантия для госзакупок
- Материальная помощь. Удержание НДФЛ
- Счет-фактура на аванс
- Организация изменила название. Выдается ли новое свидетельство о постановке на учет в налоговом органе?
- Заполнение 3 раздела декларации по НДС
- Взносы в СРО
- Как учесть расходы на медосмотр сотрудников в налоговом учете
- налоговый агент
- Имущественный вычет.
- ОС в запасе
- Отнесение налога на прибыль
- наличные расчеты ИП
- Увеличение УК
- О восстановлении НДС с аванса
- О заполнении раздела 1.2 налоговой декларации по налогу на прибыль
- Бухгалтерская и налоговая отчетность УСН
- Об обязанностях налогового агента по НДС
- Выплата дивидендов
- Претензия.
- Молоко за вредность
- Квотирование рабочих мест
- Счет-фактура
- Возврат ошибочно уплаченного налога. Нулевые декларации по ЕНВД
- путевой лист
- Учет банковской гарантии
- Об учете доходов и расходов субъектом МП
- Восстановление НДС
- Компенсация
- Страховые взносы 2014
- Облагается ли НДС задаток по торгам?
- Платежное требование
- Штраф НДФЛ
- Продажа основного средства. Налог на прибыль. НДС.
- Дополнительная выручка
- Налоговый агент по НДС
- Собственность ИП
- Дарение доли
- Списание запчастей
- Списание кредиторской задолженности
- Субподряд
- Страховые взносы ГПД
- Исправление ошибок
- НДС, вычет, возврат аванса