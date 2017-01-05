Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Возмещение затрат
- Уплата НДС иностранной организацией
- Голландия
- Пособия по уходу за ребенком при ликвидации организации
- Ремонт арендованного помещения
- Печать
- НДС
- Выплата при увольнении по соглашению сторон
- УСН
- Трехсторонний взаимозачет.
- Налогообложение услуг по договору оказания услуг с иностранным гражданином
- Учет у должника. Смена кредитора. Налоговые последствия. Бухучет.
- Заполнение декларации по налогу на прибыль
- Договор дарения с учредителями
- Посреднический договор
- Заместитель главного бухгалтера
- Экспедиторские услуги, оформление.
- О налоговом вычете ЕНВД
- Аренда канала связи.
- Основное средство при УСН. Списание расходов. Амортизация
- Выплата дивидендов
- Подписи
- Решение Совета муниципального образования «Наримановский район от 24.12.2008 № 68
- Списание кредиторской задолженности
- Расходы, связанные с регистрацией патента на исключительное право ПО
- Компенсация расходов
- Проводки по оплате за услуги сторонней организацией.
- Наценка на товары в сделках между взаимозависимыми лицами
- О налоговом учете курсовых разниц при продаже валюты на УСН
- Как учесть оплату сотрудниками корпоративной связи.
- Как восстановить кредиторскую задолженность, списанную в связи с истечение срока исковой давности.
- Об отражении в бух.учете претензии
- материальная помощь не сотруднику, налоги
- Задаток при усн
- Реорганизация
- О вычете входного НДС
- доход ТСЖ
- уведомление о ССЧ
- штраф
- Страховые взносы на выплаты иностранного сотрудника при изменении его статуса.
- отчетность ФСС-4
- Предельный процент по кредиту.
- Нужно ли платить НДС
- подпись торг-12
- О перечислении алиментов
- О выборе режима налогообложения
- Особенности учета невозвращенного посредником товара
- Уплата НДС иностранной организацией
- Дата оприходования услуги в налоговом и бух. учете при импорте
- товары
- ККТ при ЕНВД
- Оплата проезда.
- О расхождениях в первичных документах и счетах-фактурах
- Расходы при расчете налога на прибыль
- Перенос отпуска (больничный)
- Лизинг
- экспорт
- Повышение арендной платы
- Расходы на ГСМ. Отражение на счетах
- Задержка зарплаты
- Оформление документов
- Изменение устава
- Перевыставление расходов на страхование
- Право подписи
- Оформление возмещения затрат
- ттн
- Расходы, если нет доходов
- Заполнение больничных листов
- Первичные документы
- Фиксированный платеж ИП при расчете УСН
- Как оформить и отразить в бухучете поступление материалов
- Расходы на проезд.
- О корректировке таможенной стоимости
- больничный
- ГПД, НДФЛ.
- Пособие при рождении
- ввод начальных остатков
- Заполнение больничного листа
- Нужно ли начислять амортизацию в бухгалтерском и налоговом учете в 2012г., если здание введено в эксплуатацию в ноябре 2012г., а свидетельство на право собственности получено в июле 2013г.
- НДС и налог на прибыль при лизинге, лизинговые платежи.
- Кассовая дисциплина
- Зарплата вперед на неск. месяцев
- Как ООО на упрощенке учитывать входной НДС
- Военные сборы и страховой стаж.
- Компенсация сотрудникам стоимость проезда к месту отпуска и обратно(налогообложение)
- Средняя численность работников при применении патента
- Комиссионная оплата труда
- Как отразить затраты на ремонт ОС
- Страховые взносы с отпускных
- питание в командировке
- Конкурсная документация
- Регистрация филиала
- накопительная часть с 2014 года
- Аренда станка и связанные с ним расходы
- Копии первичных документов
- Возмещение расходов посредника.
- Компенсация за неиспользованный отпуск.
- Договор аренды
- Запрет на продажу табачных изделий
- учетная политика
- Документы по доставке груза.
- Единая упрощенная декларация или нулевые декларации
- Сборы в стоимость билета
- Больничный после увольнения
- О порядке расчета резерва по отпускам
- Транспортная экспедиция
- Как перевести товар в материалы
- Срок камеральной проверки.
- уплата налога
- Момент образования задолженности
- транспортные услуги
- Аккредитив
- Зачет взаимных требований
- Исправленный счет-фактура
- Налог на имущество
- Утилизация техники
- Приобретение товаров (работ, услуг) через подотчетное лицо
- Как удержать с водителя штраф за нарушение правил ПДД и нужно ли удерживать НДФЛ с сотрудника если штраф за него уплатила организация.
- Начисление страховых взносов
- Обособленное подразделение
- Аккредитив
- Бухучет у посредника
- Налоговый агент по НДС
- Контролируемые сделки
- Объединение основных средств
- Составление РСВ-1
- исправление ошибки в трудовой книжке
- страховые взносы
- Списание ГСМ
- Выдача заработной платы