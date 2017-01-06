Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Заполнение Налоговой декларации по ЕНВД
- Резерв по сомнительным долгам.
- Учет ОС, полученных во временное ограниченное пользования
- Дополнение. Больничный из МРОТ.
- Об вычете входного НДС
- Штрафы, пени, БУ
- Проверка подлинности больничного листа
- Таможенный сертификат
- энергия в первоначальную стоимость
- Внешнее благоустройство
- Платежное поручение
- Автомобиль
- страховые взносы в формах СЗВ-6-4 и АДВ-6-5
- Экспорт при УСН, операции по валютному счету
- Расходы на ОС при УСН
- Применение ККМ
- коммунальные расходы
- расчет отпускных
- Счет-фактура в условных единицах
- первичные документы
- Об уступке права требования
- Пониженные тарифы взносов
- Аттестация рабочих мест
- Зачисление денег
- Списание кредиторской задолженности
- Цессия
- Давность привлечения к административной ответственности
- О резерве по сомнительным долгам
- НДФЛ с материальной выгоды
- Имущественный вычет
- Применение кассы
- Клининговые услуги:налогообложение, регистрация, лицензия.
- Амортизационная премия
- Ошибка текущего года. Исправление
- Импорт через посредника
- Применение курсов валют
- Квартира
- ККМ
- Проезд к месту отдыха (постельное белье).
- Селекционное достижение
- Арендная плата
- Определение амортизационной группы
- Вычет НДС по билетам приобретенным через посредника
- Вклад в уставный капитал
- Ответственность за несвоевременное перечисление НДФЛ.
- Основные средства построенные хозспособом, принятие к учету, начисление амортизации, налог на имущество.
- гпд взносы
- Адрес учредителя
- Когда входной ндс по ОС непроизводственного назначения можно принять к вычету
- Бухучет обособленного подразделения
- Кто должен платить земельный налог
- Как вести учет и сдавать отчетность НОУ ДПО на ОСНО.
- Бонус
- авансовые платежи прибыль
- Ремонт арендованного имущества
- Исправление ошибок в бух. учете
- ГПД
- усн, расходы по экспертизе
- материльная ответственность уволенного сотрудника
- КБК НДФЛ с материальной выгоды
- Соблюдение лимита при расчетах через подотчетника
- Сотрудник - иностранец. Статус. НДФЛ
- Отказ от расходов для предотвращения убытка
- Отпуск совместителя
- Дополнительная эмиссия акций
- Имущественный вычет при покупке квартиры
- районный коэффициент
- затраты на оформление визы
- Об оплате в период командировки
- Излишки и недостачи. Пересортица
- Учёт у лизингополучателя
- Выход из ООО
- Водитель не сдал деньги в кассу предприятия
- Софинансирование пенсии.
- Средний заработок
- убыток
- записка-расчет
- НДФЛ сроки перечисления
- Претензия
- Законопроект.
- больничный во время декретного
- О решении об отказе в привлечении к налоговой ответственности
- НДФЛ и налог на имущество
- Вычет по НДС налоговый агент
- система оплаты труда
- Учет арендуемого имущества
- Не оприходование полученных наличных из банка в кассу
- Создание резерва по сомнительным долгам.
- Аптечки
- Прием на работу инвалида
- Раздельный учет НДС
- Увольнение по собственному желанию в период сокращения
- Работа по претензиям
- Приобретение товара подотчётным лицом за границей
- НДФЛ с процентов
- Заполнение декларации по налогу на прибыль
- Заполнение декларации по НДС
- О НДС при приобретении услуг у нерезидента
- Переход с УСН на ОСНО. Начисление амортизации ОС
- Беспроцентный займ или увеличение УК
- Административная ответственность
- ГСМ
- Спецодежда ФСС
- Открытие второй аптеки
- Безвозмездная передача
- Вычет НДС
- Тарифы страховых взносов при переводе работника на работу с вредными условиями и обратно
- Способы сдачи декларации по НДС
- налог на имущество
- Безвозмездная передача имущества
- Определение статуса резидента
- компенсации
- Название магазина как реклама
- Доплата за совмещение
- Бух учета транспортных расходов по доставке запасных частей
- Дарение недвижимости дочери, налогообложение.
- Совмещение/совместительство. Запись в трудовой книжке
- Справка 182-Н
- Выплата зарплат и оплата взносов
- Подача нулевого отчета
- Мобилизационная подготовка
- Капитальные вложения в предмет лизинга
- ИП с УСН переходит на ЕНВД. Налоги
- внутренний контроль
- Иностранный работник
- Управление транспортным средством иностранными гражданами
- Посредник, счет-фактура
- Сотрудник-иностранец
- больничный, подпись
- Об отражении расходов по регистрации лицензионного договора
- О расходах на реконструкцию ОС
- Путевые листы и списание топлива
- Документальное оформление отгрузки товара
- Стаж для начисления отпуска
- Печать в отделе кадров: гербовая или "для документов"?
- Материальная ответственность
- Списание дебиторской задолженности
- Командировка водителя.
- Расходы на переезд
- Бухгалтерская отчетность при ликвидации
- Срок полезного использования ОС
- О первоначальной стоимости ОС