Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Транспортный налог
- Расходы, связанные с приобретением товара
- Оприходование (проведение документов)
- Когда необходимо оформлять путевые листы, организация ж/д перевозок
- Излишне выплаченные дивиденды.
- Особенности учета расходов на модернизацию сайта
- Бухгалтерский учет и отчетность ИП на УСН
- Сдача лома
- Переход с УСН на ОСНО
- Перевод на дистанционную работу
- УСН выставление счет-фактуры
- Особенности заполнения табеля рабочего времени
- Входной НДС по подотчетным суммам
- Оплата уставного капитала
- Реклама
- Декларации по НДС по ТКС с 2014 г.
- Об уступке прав требования
- деньги подотчет на карту директор
- НДС
- Индивидуальный предприниматель
- Увольнение сотрудника
- Учет ошибки по начислению зарплаты сотрудника
- пособие по беременности и родам
- увольнение
- Штраф непредставление отчетности
- АНО
- Счет без НДС
- Вычет по НДФЛ на ребенка сотрудницы, работающей в период отпуска по уходу за ним.
- Поступление двигателя для автомобиля
- Больничный лист
- Банковское вознаграждения
- Сообщение об открытии счета.
- Ювелирный магазин
- Об ответственности за нарушение кассовой дисциплины
- Особенности договора складского хранения
- Принятие импортного НДС к вычету
- Учет спецодежды
- Доначисление страховых взносов
- ЕНВД
- УСН
- Строительство НДС
- Повышение оклада по результатам аттестации
- Как правильно вести учет на птицефабрике?
- О заполнении счет-фактуры
- Использование имущества сотурдника
- Заем
- 3-НДФЛ при продаже имущества
- Расходы по подотчетным суммам
- Путевки для деловых партнеров
- в больничном неверно указан работодатель
- Автомобиль приобретен для перепродажи - нужно ли его оприходовать?
- Распределение затрат
- Исправление ошибки в бухучете.
- О начислении НДС ломбардом
- Субсидия
- Формулировка акта об оказанных услугах
- постановка на учет ИП
- Возврат денежных средств
- дивиденды
- Перечисление дивидендов на счет третьего лица
- Ответственность за непредставление приложения 5 листа 02 декларации по прибыли.
- Налог на прибыль
- НДФЛ при перераспределении доли
- Возмещение НДС материалы куплены представительством иностранной организации, начисление НДС услуги международных перевозок оказаны представительством иностранной организации в РФ
- Торговля пивом
- перевод нефтепродуктов, которые покупаются в тоннах, в литры
- ККТ при расчетах картами
- Обособленные подразделения организации
- Продажа ОС в рассрочку
- Перерасчет пособия
- Торговля с республикой Кыргызстан
- совместительство
- Нужно ли облагать страховыми взносами вознаграждения членам Совета директоров, ревизору, секретарю общества по итогам работы за год, как состоящих, так и не состоящих в штате организации
- Реализация ниже себестоимости
- Об амортизационной премии
- медицинская книжка для убрщицы
- Закрыть ООО
- Путевой лист экскаватора
- Учёт при сублизинге
- дивиденды
- Выплата заработной платы. Подотчетные суммы
- Как оформить документы на транспортировку груза, если транспортная компания нанимает транспорт у другой организации.
- На основании какого документа снимается комиссия оператору электронной площадки. Как отразить в бухучете данную операцию.
- Лицензионные требования
- Если счета-фактуры от поставщиков товаров (работ, услуг, имущественных прав), связанных с экспортными операциями, не поступили вовремя
- Может ли договор быть подписан одним и тем же человеком
- аттестация
- Нормы ГСМ
- Корректировочный с/ф и исправление ошибок
- Оплата больничного.
- перевод долга
- О расходах на экспертизу
- Община коренных малочисленных народов
- уплата налога на прибыль
- Документы на реализацию
- СПИ бывшее в употреблении
- Патент на несколько объектов, передаваемых в аренду.
- ВКС страховые взносы
- Переход с УСН на ОСНО
- Медсправка прием на работу
- Транспортировка груза - сгорела машина
- лицевая карточка
- Об увольнении сотрудника
- мобилизационная подготовка
- Налогообложение подарков
- Акт об оказанных услугах
- Выдача беспроцентного займа
- Сдача имущества в субаренду
- Учет у подрядчика
- Дарение доли в УК
- Компенсация за использование имущества сотрудника
- Лицензия на образовательную деятельность
- НДФЛ
- технологическое присоединение
- Зачет налога на прибыль
- Формулы расчета пеней, процентов за каждый день просрочки
- Имущество в хоз ведении
- Счет-фактура филиалу
- Возмещение расходов по оказанным услугам
- М-15
- О представлении подтверждающих документов
- Премии от поставщика
- Реестр требований кредиторов
- Посредник
- Великобритания
- Возврат товара
- Изменение кадастровой стоимости.
- Отчисления по договору ГПД
- Возврат товара без перехода права собственности
- О штрафе за неполностью удержанный НДФЛ
- налогообложение благотоворительность
- Простой
- Уточнение.
- Оплата теплоэнергии при смене УК
- О списании задолженности по налогам
- взаимозачет
- Услуги оказанные организацией из Белоруссии
- УСН баланс
- Земельный налог многоквартирный дом
- Поломка ККТ
- О давальческом сырье
- Счет
- Кассовый чек при авансе за услугу
- Беспроцентный займ.
- Как оформить выход сотрудника с отпуска по уходу за ребенком
- Вычет
- Правомерность отнесения транспортных услуг экскаватора на ЕНВД
- О дополнительных мероприятиях после камеральной проверки
- Повышение разряда водителю.
- Как правильно оформить отчет в ПФР по договорам гражданско-правового характера?
- Условия применения патентной системы налогообложения,
- выплата дивидендов
- установка сигнализации
- Реструктуризация