Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Возмещение убытков
- Косметологические услуги и услуги салона красоты. ЕНВД?
- Применение ККТ в 2014году
- Учёт расходов на страхование
- Перевод денежных средств ИП на карту мужа.
- Передача давальческих материалов
- Об учете лизингового имущества
- О разногласиях с условиями договора
- Продажа ОС без НДС.
- Уплата налогов и сдача отчетности ИП
- О момента признания расходов
- Работа водителем при внутреннем совмещении
- Возврат товара и денег
- О получении во временное пользование имущества
- нумерация платежек
- Совмещение должностей
- Субсидия налог на прибыль
- Расходы на НИОКР
- Безвозмездное получение
- Компенсации за неиспользованный отпуск
- расчет ЕНВД, налоговая отчетность
- Больничное пособие и отпускные
- Оприходование и продажа деталей после ремонта.
- Переоценка задолженности по основному долгу и по процентам по займу, выраженному в иностранной валюте
- Реализация материалов
- Подписи на кассовых документах
- Уточненные декларации. Не сдача. Ответственность.
- Хранение документов
- Имущественный вычет
- Арбитражная практика по НДФЛ
- Ведение трудовых книжек предпринимателем
- УСН
- Регистрация сотрудника по месту пребывания
- Отмена ТТН
- Договор поручения
- Аренда
- Транспортный налог
- Оформление счета - фактуры при подписании за гендиректора и главбуха ответственными лицами
- Расходы
- Продление срока действия НМА
- Отпуск авансом. Расчет среднего заработка.
- Унифицированные и измененные формы документов.
- Ремонт арендованного имущества
- Виды услуг общественного питания подпадающие под ЕНВД
- Предоставление отпуска без сохранения заработной платы
- Ответственность за неуплату авансового платежа по налогу на прибыль.
- Иностранные налоги
- Восстановление входного НДС, ранее принятого к вычету
- О доверенности
- Несвоевременная уплата НДФЛ
- ТСЖ
- Увольнение директора и бухгалтера.
- Премии
- Претензии
- Кража части основного средства
- Можно ли отправить сотрудников в отпуск без сохранения зарплаты
- Увольнение директора
- Продажа мяса в розницу
- возврат долга по решению суда
- счет-фактура, строка "Грузополучатель"
- ОКОФ
- Строительство котельной
- Особенности наименования платежа при пополнении р/с ИП
- Курс валюты не установлен
- О принятии к учету расходов на нотариуса
- Об оформлении оплаты на счет третьего лица
- Учет посреднических операций
- Учет выручки при строительстве.
- Декларация по НДС за 4 квартал
- УСН
- Платежный агент
- НДФЛ аренда у физического лица
- Учет спецоснастки
- НДС
- Об оплате труда работников МУП
- Включение в амортизационную группу
- плата за негативное влияние на окружающую среду
- Увольнение руководителя при реорганизации
- Приостановление деятельности
- О подаче уточненной декларации
- Несчастный случай на производстве
- Расчет среднего заработка
- Ремонт
- Удержание по исполнительным документам
- Исчисление пенсии
- О судебных расходах
- Куда перечислять НДФЛ ИП на ЕНВД
- Как учесть разницу в курсах при УСН.
- Рыночная стоимость
- Налог
- Какую отчетность при закрытии обособленного подразделения надо представить
- Фиксированные платежи ИП
- Документальные оформления сделок
- О нормах расхода ГСМ
- Разъездной характер работ
- НИОКР
- Трудовая пенсия для иностранца
- О вознаграждении учредителю-директору
- Претензия
- Трудовой договор с работником-иностранцем
- Можно ли делать следующую проводку Дт 41 Кт 10
- Как учесть разницу в курсах
- Сроки уплаты НДС в бюджет
- Запись в трудовой книжке об увольнении по ст. 77 п. 7 Трудового Кодекса
- Плата за загрязнение окружающей среды
- Имущественный вычет НДФЛ
- О договоре аутстаффинга
- Возврат ОС.
- Работа с наличной выручкой
- Расходы на рекламу
- Восстановление НДС при гарантийном ремонте
- Наличные из кассы ИП на личные нужды
- Реализация подписки на журналы
- Беспроцентный займ
- Согласие арендодателя на субаренду (образец)
- Премии
- Контролируемые сделки.
- Списание товара
- Излишне выплаченная надбавка.
- Уточненная декларация УСН
- ИНН в чеке.
- Уплата налогов и госпошлины наличными
- усн, доходы
- Расчет больничного после прогулов
- Получение займа при УСНО.
- Экспорт
- Дополнительный тариф
- Об услугах по хранению
- Вклады в уставной капитал в бухучете
- Расчет НДПИ.
- водный налог
- Приобретение монет
- Покупка электронного авиабилета. Страховой полис
- Беспроцентный займ сотруднику
- Обособленное подразделение