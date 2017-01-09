С 2017 года появился новый штраф за нарушение формата СЗВ-М

За нарушение порядка сдачи СЗВ-М с 2017 года действует новый штраф. Если вместо электронного отчета вы сдадите бумажный, то ПФР вправе оштрафовать компанию на 1000 руб. (ч. 4 ст. 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ). Поправка касается и исходных, и дополняющих, и отменяющих форм отчета.

Декабрьский СЗВ-М можно сдать на бумаге, если вы включили в него максимум 25 человек. Если сведений больше, то отправляйте отчет по электронке.

В 2016 году ПФР отказывался принимать бумажные отчеты вместо электронных, но специального штрафа за это нарушение не было.